استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج برأس السنة

تظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة في شوارع هونج كونج في رأس السنة الميلادية، وذلك استمرارا للاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ستة أشهر.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين احتشدوا في حديقة فكتوريا من أجل البدء في مسيرة في جميع أرجاء هونج كونج ، حيث حملوا لافتات بها مطالبهم الرئيسية ، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة كاملة في البلاد وفتح تحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، بالإضافة إلى العفو عن نحو 6500 شخص تم اعتقالهم خلال هذه الاحتجاجات ثلثهم تقريبا تحت سن العشرين.



وتشهد هونج كونج - التي تعد مركزا ماليا عالميا - اضطرابات عنيفة متزايدة منذ شهر يونيو الماضي للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، في أكبر تحد من المستعمرة البريطانية السابقة لبكين منذ عودتها إليها في عام 1997.



وانطلقت الاحتجاجات رفضا لقانون يتيح تسليم مطلوبين لبكين، ورغم سحبه لاحقا، توسعت الحركة وتحولت إلى معارضة للحكم الصيني للمدينة.