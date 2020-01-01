مرصد الأزهر: أكثر من 30 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في 2019

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، إن عام 2019 شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات المسجد الأقصى؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30 ألفًا و416 متطرفًا إسرائيليًا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال.



وأضاف مرصد الأزهر -في تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019- أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس المحتلة عام 1967، لافتًا إلى أن تشجيع حكومة الكيان لجماعات "الهيكل" المزعوم على اقتحام "الأقصى" -لتحقيق مكاسب سياسية- كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين.



وأكد المرصد أن تلك الانتهاكات -التي تستبيح أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين- حلقة في مسلسل الإجراءات الإسرائيلية التي ينتهجها الكيان المحتل؛ لإضفاء ملمح تهويدي على المقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على موقفه الرافض تجاه تلك الاقتحامات التي تستهدف السيطرة التدريجية على مقدسات المسلمين ومحو تاريخها العربي والإسلامي.