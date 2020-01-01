 وفاة أمين شرطة خلال تأمين قداس رأس السنة في الدقهلية - بوابة الشروق
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وفاة أمين شرطة خلال تأمين قداس رأس السنة في الدقهلية

نعمان سمير:
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 5:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 5:28 م

توفى أمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة طلخا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء عمله بتأمين كنيسة مار مرقس الرسولي بمدينة طلخا وتأمين قداس احتفالات رأس السنة الميلادية.

كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعرض (صديق السمان - ٤٤ سنة)؛ أمين شرطة بوحدة مباحث المركز للإغماء أثناء مباشرة عملة بتأمين كنيسة مار مرقس الرسولي بطلخا خلال تأمين قداس رأس السنة الميلادية، ووفاته قبل وصوله للمستشفى.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب.


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