تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الحالي مقارنة بمستواها في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجل خلال الشهر الحالي 5ر126 نقطة مقابل 8ر126 نقطة في نوفمبر الماضي وفقا للتقديرات النهائية.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 2ر128 نقطة مقابل 5ر125 نقطة في الشهر الماضي وفقا للتقديرات الأولية.

وقالت "لين فرانكو" مدير المؤشرات الاقتصادية في معهد "كونفرانس بورد" تعليقا على البيانات إنه "في حين تحسن تقييم المستهلكين للموقف الراهن للاقتصاد، تراجعت توقعاتهم، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع نظرتهم المستقبلية قصيرة المدى بشأن الوظائف والآفاق المالية".

وأضافت فرانكو "في الوقت الذي لا يظهر فيه الاقتصاد (الأمريكي) مؤشرات إضافية على التراجع، هناك مؤشرات بسيطة على أن النمو وبخاصة الإنفاق الاستهلاكي سيكتسب قوة دفع في أوائل 2020".

وذكر تقرير المعهد أن المؤشر الفرعي للتوقعات الاقتصادية للمستهلكين تراجع خلال ديسمبر الحالي إلى 4ر97 نقطة مقابل 3ر100 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الأحوال الاقتصادية ستتحسن خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 9ر18% خلال الشهر الحالي مقابل 6ر18% في الشهر الماضي، في حين تراجعت نسبة الذين يرون أن الأحوال ستتدهور إلى 3ر9% مقابل 4ر11% خلال الفترة نفسها.

وذكر معهد كونفرانس بورد أن نظرة المستهلكين إلى سوق العمل كانت متباينة حيث تراجعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون توافر المزيد من الوظائف خلال الشهر المقبل إلى 3ر15% خلال الشهر الحالي مقابل 5ر16% في الشهر الماضي، في حين ارتفعت نسبة الذين يتوقعون تراجع عدد الوظائف المتاحة من 4ر13% إلى 9ر14% خلال الفترة نفسها.