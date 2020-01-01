تحرير 2159 مخالفة تموينية خلال شهر بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء، من تحرير2159 مخالفة تموينية، خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعينة على مدار شهر ديسمبر الماضي، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.



وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات، إن الحملات أسفرت عن تحرير1457 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، جاءت ما بين 606 نقص بالوزن، 191 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 46 توقف عن العمل بدون عذر، 9 تصرف وتجميع، 40 عدم الاحتفاظ بالسجلات، 565 أخرى متنوعة ما بين (مطاحن - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل – عدم حمل شهادة صحية – عدم نظافة أدوات العجن).



وفي مجال مراقبة ومتابعة الأسواق والسلع الغذائية، تم تحرير 702 مخالفة، منها 127 عدم الإعلان عن الأسعار، 22 منتهية الصلاحية، 36 بدون ترخيص، 9 أسطوانات، 66 جزارة، 37مخالفة لقانون113، 7 مخالفات مواد بترولية، 3مخالفات غش تجارى، 225 تجار تموينيين، 170 مخالفة أخرى متنوعة.



وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات المخالفة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.