عروسة تطلب من مصور حفل زفافها استرداد الأموال فى حال طلاقها!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بمجموعة من التعليقات الساخرة إثر انتشار رسالة وجهتها عروس لمصور حفل زفافها، بعد أن طلبت منه أن يعيد مستحقات التصوير فى حال انفصال العروسين.

ومن المقرر إقامة حفل زفاف العروسين فى يونيو المقبل فى لندن، على أن تدفع العروس 1500 جنيه استرلينى لمصور الحفل، إلا أنها أبلغته بأنها تريد استرجاع أموالها فى حال طلاقها، وأرجعت السبب إلى أنه فى حال الانفصال لن تصبح هى وعريسها بحاجة إلى تلك الصور، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

ورفض المصور التعامل مع العروس وتصوير الزفاف، كما أنه قام بنشر طلبها الغريب مع لقطة من البريد الإلكترونى الذى أرسلته إليه عبر الإنترنت والتى قالت فيه العروس «مرحبا.. أنا وخطيبى نبحث عن مصور زفاف، لكننا نواجه مشكلة متعلقة بالعقود».

كما قالت إنها تريد إضافة بند يضمن لها استرداد الأموال فى حال انفصال العروسين لعدم حاجتهم إلى تلك الصور مرة أخرى.

وانتشرت تلك الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعى حيث لاقت سخرية وتفاعلا واسعا من رواده الذين وصفوا طلب العروسة بـ«الجنون»، مشيرين إلى أنه لا يمكن لأى شخص أن يوافق على تلك الطلبات.

وسخر أحد المعلقين من الأمر قائلًا: «لم يكن لدى أى فكرة عن أن مصورى الزفاف مسئولون عن العلاقة.. يجب أن ندفع لهم المزيد فى هذه الحالة»؛ وانتقد آخر تفكير العروس بشأن الطلاق حتى قبل عقد القران.

واقترح أحد الرواد على المصور الموافقة على طلب العروس، ومحاسبتها وعريسها على كل شهر زواج.