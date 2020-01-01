«ملاكم ليبرفيل» الجابوني يفتتح عروض نادي السينما الإفريقية لعام 2020

يفتتح نادي السينما الإفريقية عروضه لعام 2020، بعرض الفيلم الجابوني "ملاكم ليبرفيل"، وذلك من خلال أمسية سينمائية خاصة، تقام في السابعة مساء السبت المقبل في سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

"ملاكم ليبرفيل" فيلم تسجيلي طويل للمخرج أميدي باكوم نكولو من الجابون، وتدور أحداث الفيلم حول الشاب كريس الذي يتدرب بلا كلل على الملاكمة خلال ساعات النهار، بينما يعمل حارساً لأبواب أحد الملاهي الليلية في الليل، ويتناول الفيلم على صعيد أخر معركة تدور على نطاق الانتخابات الرئاسية.

تقام ندوة بعد عرض الفيلم يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق، وتتناول عناصر الفيلم المختلفة والقضية التي يطرحها في حوار مفتوح مع الجمهور.

نادي السينما الإفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب.

تقام حلقاته في السبت الأول من كل شهر بسينما الهناجر، بينما يعاد عرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في السبت التالي.

وكذلك يعرض نادي السينما الإفريقية أفلامه أيضاً بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في 10 محافظات أخرى في المواقع الآتية (قصر الأنفوشي، ومركز الإبداع بدمنهور، وقصور ثقافة الإسماعيلية، وبورسعيد، وأسيوط، والمنيا، والزقازيق، والأقصر، وقنا، وروض الفرج، وقصر نعمان عاشور بالدقهلية).

وفي تعاون جديد لفتح نوافذ لفيلم الأفريقي بمصر يعرض فيلم "ملاكم ليبرفيل" أيضاً يوم الاثنين 28 يناير بقصر السينما بجاردن سيتي، وذلك بناءاً على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم أن يتم فتح فرع للنادي على أن تقام العروض في الاثنين الأخير من كل شهر.

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تحت شعار مهرجان على مدار العام، برعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر.