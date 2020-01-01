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الداخلية العراقية: القبض على داعشيين في الموصل

وزارة الداخلية العراقية
وزارة الداخلية العراقية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 12:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 12:31 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية -اليوم الأربعاء- إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش الارهابي في مدينة الموصل.

وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ألقي القبض على داعشيين في مناطق الزهراء والنهضة شمال الموصل ، مشيرة إلى أن أحدهما كان يعمل بتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة والآخر يعمل فيما يسمى بـ"الحسبة" خلال فترة سيطرة داعش على المدينة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية تنفذ عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوي تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم داعش.


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