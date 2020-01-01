جوجل يحتفل بحلول عام 2020

احتفل محرك البحث العالمي «جوجل»، بيوم رأس السنة الميلادية، أول أيام عام 2020 الجديد.

وتصدرت واجهة محرك البحث الأشهر عالميًا صورة تعبيرية لاحتفالات رأس السنة، وظهرت الأحرف الستة المكونة لكلمة «Google» في شكل ألعاب نارية تم إطلاقها في السماء احتفالًا برأس السنة.

يوم رأس السنة الميلادية هو عطلة رسمية ويحل في 1 يناير من كل عام، ويُحتفل به في كثير من الأحيان بالألعاب النارية التي تبدأ من منتصف الليل حيث تبدأ السنة الجديدة.

في الوقت الحالي، مع استخدام معظم دول العالم التقويم الميلادي كتقويم فعلي، يُعتبر يوم رأس السنة الجديدة من أكثر أيام العطلات العامة شهرة في العالم، وغالبًا ما يجري الاحتفال بها إطلاق الألعاب النارية عند منتصف الليل مع بداية السنة الجديدة في كل منطقة زمنية.

وتشمل تقاليد عيد رأس السنة العالمية الأخرى اتخاذ قرارات للسنة الجديدة والاحتفال مع الأصدقاء والعائلة.