 مجلس النواب الليبي يبحث تداعيات مذكرتي التفاهم مع تركيا الاثنين المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الليبي يبحث تداعيات مذكرتي التفاهم مع تركيا الاثنين المقبل

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 9:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 9:16 م

دعا مجلس النواب الليبي جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل في بنغازي؛ لمناقشة ما وصفه بـ"تداعيات الاتفاقية الباطلة".

ووفق ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الأربعاء، كان المجلس يشير بذلك إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من "تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكانت حكومة الوفاق قد وقعت يوم 27 نوفمبر الماضي مذكرتي التفاهم مع تركيا، حيث تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما أثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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