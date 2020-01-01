قيادي اشتراكي ألماني: على الحكومة أن تدعم إصلاحات الاتحاد الأوروبي

طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، حكومة برلين بدعم الإصلاحات المطلوبة داخل الاتحاد الأوروبي.



وقال أخيم بوست في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "على أوروبا أن تحدد سياستها بالنسبة للعام الجديد، وأن تضع برنامجا للتقدم يربط بين الحماية الطموحة للمناخ وتعزيز الاستثمارات والابتكار الاقتصادي والتقني والمزيد من العدالة الاجتماعية".



ورأى بوست أن أوروبا تحتاج في سبيل ذلك إلى "جهد مشترك" من جانب دول الاتحاد الراغبة في تحقيق التقدم، وحذر ألمانيا من ألا تقوم بدور رئيسي في ذلك، "بل عليها أن تكون في طليعة هذه الدول بالشجاعة والأفكار الجيدة".



يُذكر أن ألمانيا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2020 الجاري.



ورأى بوست أن حكومة برلين قدمت بالفعل اقتراحات هامة لإصلاح الاتحاد الأوروبي، "ولكن علينا الآن أن تزيد من جهودها في هذا الاتجاه بعض الشيء لكي تصبح الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي مرحلة للتقدم حقا في أوروبا ومن أجل أوروبا"، مضيفا أن أوروبا القوية والاجتماعية لم تكن بمثل هذه الأهمية المطلوبة اليوم.



وأوضح بوست ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن المفاوضات الخاصة بالإطار المالي للاتحاد خلال السنوات المقبلة وإصلاح اتحاد العملة وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات إضافة للشراكة المستقبلية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقال: "ورغم صعوبة هذه المفاوضات إلا أنها يجب أن تتمخض عن أوروبا أكثر قوة، تكون قادرة على الإقدام بشكل مشترك على المهام المستقبلية الكبيرة".



وشدد القيادي الاشتراكي على ضرورة أن يكون عام 2020 في الوقت ذاته عاما "لانتصار أوروبا على نفسها" ناحية الخارج، وذلك من خلال تمثيلها المصالح الأوروبية أمام الولايات المتحدة وأمام الصين.



وأضاف: "الشراكة والحلول المشتركة، كلما كان ذلك ممكنا، الكلمات الواضحة والانتصار للمصالح الذاتية إذا كان ذلك ضروريا، لابد أن يكون ذلك هو موقف أوروبا، وآمل أن توضح الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، هذا الموقف خلال زياراتها الأولى لدونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) و شي جين بينج (الرئيس الصيني) بمناسبة توليها منصبها".