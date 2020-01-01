الأهلي في مهمة البحث عن الفوز التاسع على التوالي أمام المقاصة

فايلر يجري تغييرات علي التشكيلة .. وميدو يبحث عن نقطة انطلاق جديدة

يستضيف الأهلي بإستاد السلام مصر المقاصة في السابعة والنصف من مساء اليوم، في لقاء يسعي خلاله الأحمر مواصلة الانتصارات والانفراد بقمة الدوري بدون منازع .

استعد الأهلي جديا لمباراة اليوم، حيث رفض السويسري رينه فايلر المدير الفني منح الفريق راحة سلبية، عقب الفوز على بلاتنيوم الزيمبابوي في دوري ابطال افريقيا السبت الماضي، وقرر مواصلة التدريبات استعدادا لمواجهة المقاصة لاهميتها.

وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين للتاكيد لهم على اهمية المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان ضغط المباريات الحالي لاينبغي ان يؤثر على نتائج الفريق، مشيرا الى انه ينتظر الفوز بأداء يليق بحجم الأهلي، واستمرار النتائج المتميزة التي يحققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المهمة.

مهمة البحث عن الفوز التاسع تواليا في المسابقة، سيدخلها الأهلي وهو مفتقدا لجهود رمضان صبحي وسعد سمير والنيجيري جونيور اجايي للإصابة.

واقترب محمود كهربا، مهاجم الأهلي الجديد، من تسجيل ظهوره الأول بالقميص الأحمر، في المباراة ، بعد المستوى الجيد الذى ظهر به خلال الأيام الماضية، بعد تنفيذ برنامج بدنى مكثف تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية .

ومن المنتظر ان يتم قيد كهربا صباح اليوم في القائمة المحلية، فور فتح باب الانتقالات الشتوية ، تمهيدًا لقيده في القائمة الأفريقية، بناء على رؤية فايلر الذى يريد الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها اللاعب، في القارة السمراء، بعد تجربته المثيرة مع الزمالك خلال السنوات الماضية.

ويفكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق في الدفع باللاعب أمام المقاصة، خاصة وأنه يعانى من مشكلة ضغط مباريات محليًا وقاريًا، وبالتالي يتطلع للاستفادة من الصفقة الشتوية الوحيدة التي تم إبرامها حتى الآن، لا سيما أن اللاعب ظهر بشكل جيد في التدريبات الماضية، وبدا جاهزًا للمشاركة وفقًا لرؤية المدرب.

ومن المنتظر ان تشهد تشكيلة الأهلي بعض التغييرات، حيث سيلعب بمحمد الشناوي وعلي معلول وايمن اشرف ومحمود متولي واحمد فتحي واليو ديانج وعمرو السولية واحمد الشيخ ومحمد افشة وحسين الشحات ووليد ازارو.

علي الجانب الاخر ، يدخل المقاصة ، المباراة رافعا شعار الفوز ولا بديلا عنه اذا ما اراد الخروج من دوامة الهبوط ، خاصة وان الفريق لم يحقق سوي انتصاريين فقط في الدوري ، اخرهما كان علي المصري في الجولة السادسة للمسابقة ، وسبقه فوزا علي اسوان في انطلاقة البطولة ، وتراجعت نتائج الفريق تحت قيادة احمد حسام ميدو المدير الفني ، الذي بات مهددا بالإقالة في حال الخسارة ، ويتجمد ترتيب المقاصة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري ، وسيكون لقاء الأهلي اختبارا صعبا للغاية لـ ميدو ، خاصة وأن سجله التدريبي في مواجهة الأهلي ضعيف للغاية.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ميدو جابر وعصام صبحى لاعبي الفريق، بالمباراة لإصابتهما، في الوقت الذي تأكد غياب محمد رمضان صانع ألعاب المقاصة، بسبب معاناته من الإصابة بغضروف الرقبة، ويعاني الفريق من غياب لاعب الوسط المدافع محمد توني حتي نهاية الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي .

في الوقت الذي يعتمد ميدو ، علي جهود الثلاثي الهجومي ، صلاح امين وصلاح عاشور والنيجيري ادو موسيس ومعهم علي دكة البدلاء عمرو مرعي.