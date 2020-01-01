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الحبيب الجملي يسلم الرئيس التونسي تشكيلة الحكومة الجديدة

<br/>الحبيب الجملي وقيس سعيد

الحبيب الجملي وقيس سعيد
تونس - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 7:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 7:24 م

سلم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي تشكيل الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، للرئيس قيس سعيد الذي كلفه بتشكيلها في 15 نوفمبر الماضي.

وسيتولى الرئيس التونسي بحسب الدستور، توجيه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

ومن المنتظر أن يعلن الجملي تشكيلة حكومته في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم، لتدخل البلاد مرحلة سياسية جديدة طال انتظارها، بعد ولادة عسيرة للحكومة التي تشكلت بصعوبة وسط تجاذبات سياسية حادة وخلافات حزبية كادت أن تؤدي إلى فشل رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي في تشكيل حكومته قبل نهاية المهلة الدستورية المحددة بشهرين.

وكلف قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.

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