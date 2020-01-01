التخطيط: استمرار الاكتتاب بصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم حتى منتصف فبراير المقبل

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إرشادات الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي الخاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة.



وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان اليوم الأربعاء - : "إن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير المقبل، وتديره شركة (إن آي كابيتال) إحدى شركات بنك الاستثمار القومي"، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة؛ لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص.



وأضافت: "أن أبرز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في مساهمة كل فرد في المجتمع في وضع رؤيته في تعليم مستدام ومتميز"، موضحة أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه؛ لإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.



من جهته.. قال رامي جلال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط: "إنه إذا كان الشخص له حساب في بنك مصر فيمكن التحويل الداخلي بين حسابه في بنك مصر وحساب الصندوق في البنك ذاته".



وحول إجراءات اكتتاب العميل الخارجي لصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في بنك القاهرة، أوضح جلال أن خطوات ذلك تتمثل في طباعة نموذج طلب الاكتتاب/ شراء في وثائق الصندوق، ثم ملأ طلب الاكتتاب مع كتابة مرجع السويفت واستيفاء صحة التوقيع من البنك الخاص بالعميل وإرساله مع صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي أو صورة السجل التجاري علي البريد الإلكتروني لمركز صناديق الاستثمار.



وأشار إلى أنه بعد ذلك يقوم العميل بإرسال أصل طلب الاكتتاب بالبريد السريع لعنوان شركة (إن أى كابيتال) إدارة الاستثمارات وهو (3 شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة)، وتحويل مبلغ الاكتتاب عن طريق السويفت من خلال البنك الخاص بالعميل، مع تحديد الغرض وهو (الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم) وإرسال صورة من السويفت على البريد الإلكتروني لمركز صناديق الاستثمار.



يُذكر أن البريد الإلكتروني لمركز صناديق الاستثمار هو: (NIfundsops@nicapital.com.eg)، ورقم الفاكس الخاص بالمركز هو: (+20227372392)، ورقم حساب وسويفت كود التحويل للصندوق هما: حساب رقم: BCAIEGCXXXX سويفت كود - رقم حساب 222004375/030