تبدأ اليوم مصلحة الجمارك، إلغاء الشريحة الأخيرة من الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركى إلى مصر والتى كانت بنسبة 10% لتصل إلى «زيرو جمارك» تنفيذا لبنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا فى ديسمبر 2005، ودخلت حيز التطبيق فى 2007.

من ناحيته قال مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك فى اتصال هاتفى لـ«الشروق»، إنهم فى انتظار وصول قرار الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات التركية لبدء تطبيقه فورا.

يذكر أن مصر بدأت مع بداية العام الماضى، إلغاء الجمارك على السيارات ذات منشأ الاتحاد الأوروبى، تطبيقا لبنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

من جهته، قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات: إن إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركى سيخفض سعرها بنسبة 4% فقط، «القرار ينطبق على السيارات تركية المنشأ أو المصنعة فيها».