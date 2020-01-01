فعاليات المؤتمر العلمي لاتجاهات الحديثة في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ببورسعيد

شهدت مكتبة مصر العامة ببورسعيد برئاسة ممدوح التابعى، فعاليات المؤتمر العلمي الثانى للاتجاهات الحديثة في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة المؤتمرات، تحت رعاية الإدارة المركزية لأقليم القناة وسيناء، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين وعرض لأهم الأبحاث في رعاية وتأهيل ذو الاحتياجات الخاصة بقاعة المؤتمرات، حيث كان محور نقاش المائدة المستديرة حول علاج تشوهات الجهاز العصبي في الأطفال وحديثتي الولادة، قدمه الدكتور أيمن جلهوم استاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب.

وتناولت عرض الاتجاهات الحديثة في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور إيهاب غنيم، والدكتور هبة يوسف، والدكتور محمد عبد الحميد مطاوع بكلية طب بورسعيد، ولفيف من المهتمين والمتخصصين، وذلك فى إطار دور المكتبة في رفع الوعي الثقافي.