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إيران تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

علم إيران
علم إيران
طهران - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 12:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 12:41 ص

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اتهامات المسؤولين الأمريكيين ضد إيران بالمسؤولية عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية أمس الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قوله "يجب على الولايات المتحدة أن تكون حريصة في سوء التقدير وردود الأفعال غير العقلانية".

وأضاف موسوي أنه بدلا من إلقاء اللائمة على دول أخرى، يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في سياساتها المدمرة في العراق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن واشنطن يجب أن تقبل حقيقة أن العراقيين ينظرون إليها على إنها " قوة احتلال" في دولة ذات سيادة، وهذا هو السبب الذي دفعهم للاحتجاج ضدها.

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