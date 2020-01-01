العثور على جثة طفلة عارية بها آثار تعذيب داخل صندوق قمامة في أرض اللواء







تواصل النيابة الكلية بشمال الجيزة، تحقيقاتها حول واقعة العثور على جثة طفلة عارية وبها آثار تعذيب تبلغ من العمر عامين، ملقاة بصندوق قمامة في منطقة أرض اللواء، وأمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، واستعجال تقرير الصفة التشريحية لجثة الضحية والتصريح بدفنها.

وناظرت النيابة جثة المجني عليها، وتبين أنها لا ترتدي ملابس "عارية" وتبلغ من العمر عامين، وبها آثار تعذيب وضرب وكدمات مختلفة بجميع أنحاء جسدها، كما تبين وجود آثار إطفاء سجائر بجسدها، وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة التي رصدت أحد الأفراد متواجد بالقرب من موقع العثور على الجثة، ولم تكن ملامحه واضحة لتحديد هويته.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الأهالي، يفيد بأنه أثناء مروره بالقرب من أحد صناديق القمامة في منطقة أرض اللواء بالعجوزة، عثر على جثة طفلة عارية ملقاة وبها آثار تعذيب.

انتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على جثة المجني عليها، ورصد كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لمعرفة أحداث الواقعة، وسؤال شهود العيان لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وتباشر النيابة التحقيقات.