لعاملون في تنظيف الأبنية بألمانيا يطالبون بإلغاء الوظائف التي لا يقل دخلها الشهري عن 450 يورو

طالب ممثلو العاملين في تنظيف الأبنية، على المستوى الاتحادي، حكومة برلين بإلغاء الوظائف الصغرى التي لا يقل الحد الأدنى للدخل فيها عن 450 يورو شهريا.



وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قال توماس ديتريش، رئيس الاتحاد الألماني للعاملين في قطاع تنظيف الأبنية، إن هذا الحد الأدنى "يبدو عند كل رفع لتعريفة الأجور وكأنه أداة سخيفة من أدوات تقليص وقت العمل".



وفقا لاتحاد العاملين في تنظيف الأبنية فإن واحدا تقريبا من بين كل 3 عاملين في القطاع، والبالغ عددهم نحو 700 ألف عامل، يعمل في وظيفة لا يزيد الحد الأقصى للأجر فيها عن 450 يورو، مما يخفض عدد ساعات العمل المطلوبة من أصحاب هذه الوظائف عند استنفاد الحد الأقصى من الأجر الشهري الذي تسمح به هذه الوظائف، وهو ما ينسحب على أكثر من 100 ألف من العاملين في هذا القطاع، وفقا لبيانات أرباب العمل.



وأكد ديتريش أن الوظائف الصغرى تصبح غير مرنة، بشكل متزايد، إضافة إلى أنها تعتبر أكثر أشكال التوظيف تكلفة بالنسبة للمؤسسات، وذلك لأن قيمة الرسوم الإجمالية التي يسددها أرباب العمل للدولة عن كل عامل تبلغ 30% من هذا الأجر.



واقترح ديتريش رفع الحد الأقصى لأجور العاملين في هذا القطاع إذا لم يستطع أصحاب القرار السياسي التوصل لاتفاق بشأن إلغاء هذه الوظائف الصغرى.