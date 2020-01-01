الصليب الأحمر يعلن تسليم 6 أسرى سعوديين في اليمن إلى بلادهم

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إعادة ستة أسرى سعوديين من اليمن إلى ذويهم في السعودية.

وقالت اللجنة ، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن هذه العملية التي أشرفت عليها تسهم في لم شمل المحتجزين بأهلهم وتقود إلى الإفراج عن مزيد من المتبقين من الجانبين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، إطلاق سراح ستة أسرى سعوديين وتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت الجماعة أن هذه الخطوة تأتي في اطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل.

ولا يُعرف عدد الأسرى السعوديين لدى الحوثيين، غير أن جماعة أنصار الله سبق أن أفرجت عن عدد منهم خلال الفترة الماضية.

يذكر أن السعودية أفرجت قبل نحو شهر عن 128 أسيرا حوثيا محتجزا لديها.