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أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين قرب السفارة الأمريكية نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، اليوم الأربعاء، إن القوات المكلفة بحماية مبنى السفارة الأمريكية أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين من أتباع قوات الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراقي المعتصمين أمام مقر السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وأضاف الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الغازات المسيلة للدموع تسببت بحدوث حالات اختناق كما أشعل عدد من المحتجين النيران في السياج الخارجي للسفارة .

وذكر الشهود أن أعدادا كبيرة من القوات الأمريكية شوهدت اليوم فوق أسطح السفارة الأمريكية مدججين بالسلاح.

وأوضح الشهود أن أعدادا كبيرة من المحتجين وصلوا اليوم إلى ساحة الاحتجاج على شكل أفواج وأفراد بينهم نساء ومعممين للانضمام إلى المعتصمين في ظل انتشار كبير لقوات الحشد الذين يرتدون الزي العسكري دون حمل السلاح.

وأفاد الشهود باستمرار اعتصام المئات من أنصار كتائب حزب الله العراقي أمام مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، للمطالبة بإنهاء الاتفاقية الأمنية وخروج القوات الأمريكية من العراق.

وقال الشهود لـ(د.ب.أ) إن "المئات من أنصار كتائب حزب الله قضوا الليلة الماضية داخل سرادق، ولا يزالون مرابطين، دون وقوع أية مصادمات مع القوات الأمنية العراقية التي تحيط بالسياج الخارجي للسفارة".

ويقول متابعون إن "بقاء المعتصمين مرهون بقرار من قيادات كتائب حزب الله، وحتى تتحقق المطالب بإغلاق السفارة الأمريكية وخروج القوات الأمريكية من العراق باعتبارها أصبحت تشكل خطرا على أمن العراق".

وذكر الشهود أن "مواكب جديدة تتوافد إلى ساحة الاعتصام رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية لمنع الاقتراب من مقر السفارة".

وامتلأ السياج الخارجي للسفارة بالشعارات المنددة بالإدارة الأمريكية، فضلا عن رفع العشرات من أعلام كتائب حزب الله.