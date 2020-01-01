دافع ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن قراراته خلال المباراة التي انتهت بالفوز على المقاصة 2-0 في الجولة 11 من بطولة الدوري، مشيدا بدور البدلاء، وملتمسا العذر لأحمد حسام ميدو، ومشيدا بقائد الفريق حسام عاشور.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "حاولت تطبيق فكر فني في رأسي، نعاني من غيابات عديدة، لكن لدي لاعبون يجيدون اللعب في أكثر من مركز مثل معلول وأحمد فتحي".

وأضاف المدرب السويسري "لا أفكر في البدايات، زمن المباراة 90 دقيقة، أرى أن التشكيلة الأساسية مناسبة وجيدة وحققنا بها الفوز ".

وأشار "أعرف أحمد حسام ميدو جيدا، كان نجما في أوروبا، والآن مدرب منافس، انفعالاته مشروعة، وتصافحنا سويا عقب المباراة، فالأمر لم يتجاوز زمن اللقاء".

وأكد المدير الفني للأهلي "التبديلات صنعت الفارق في الشوط الثاني على المستوى البدني، لا يمكن مقارنة الشوط الأول بالثاني، لأن المعطيات مختلفة، التبديلات ساعدتنا على الفوز بالمباراة، وسعيد بذلك".

وتطرق ريني فايلر للحديث عن قائد الأهلي، قائلا "حسام عاشور لاعب كبير، ورغم عدم مشاركته كثيرا هذا الموسم، إلا أنه صاحب تاريخ كبير ونحتاجه في أوقات معينة وله أدوار في غرفة الملابس، وكذلك أعتبره على الخط كأنه مدرب ثان يساعدنا وله دور كبير ومؤثر".

وأتم تصريحاته "أمنح عاشور فرصة المشاركة 10 دقائق أو أكثر، ويشارك ويؤدي الدور المطلوب منه".