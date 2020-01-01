مجلس جامعة القاهرة يرشح الفخراني والجاسمي وأشرف زكي لنيل جوائز الدولة

حسام موافي للطب وفتحي حسن في الهندسة ونجلاء الأهواني في العلوم الاجتماعية

أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2019 التى تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها النيل والتقديرية والرواد والمرأة التقديرية.

ففى جوائز النيل في مجال العلوم، أقر المجلس ترشيح كل من الدكتورة رشيقة الريدي للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور رضوان صدقي فرج في مجال العلوم الزراعية، والدكتور محمد شريف عمر في مجال العلوم الطبية، والدكتور سعد مجاهد الراجحي في مجال العلوم الهندسية.

وفى جوائز النيل في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر المجلس ترشيح كل من الدكتورة لطيفة إبراهيم النادي للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور مظهر فوزي عبدالله في مجال العلوم الزراعية، والدكتور جلال الدين السعيد في مجال العلوم الطبية، والدكتور أحمد محمد سليمان في مجال العلوم الهندسية.

وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية في العلوم، أقر المجلس ترشيح كل من الدكتور عيد حسن عبدالرحمن ضحا للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور جمال الباروطي في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة ليلى عبدالمطلب سليم فى مجال العلوم الطبية، والدكتور ياسر مصطفى قدح في مجال العلوم الهندسية.

وفي جائزة الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر المجلس ترشيح كل من الدكتور أحمد جلال حلمي للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور أحمد محمود مصطفى أبو العنين في مجال العلوم الزراعية، والدكتور وحيد حليم دوس فى مجال العلوم الطبية، والدكتور نبيل محمود عبد المنعم في مجال العلوم الهندسية.

وفي جائزة الرواد، أقر المجلس ترشيح كل من الدكتورة نادية اسكندر زخاري للجائزة في مجال العلوم الزراعية، والدكتور علاء الدين عبدالمعطي عيسى في مجال العلوم الزراعية، والدكتور حسام أحمد موافي في مجال العلوم الطبية، والدكتور فتحي حسن صالح في مجال العلوم الهندسية.

وبالنسبة لجائزة المرأة التقديرية، أقر المجلس ترشيح كل من الدكتورة نجلاء عبد المنعم عبد الله للجائزة في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، والدكتورة مرفت وجيه مطر في مجال الصحة والعلوم الصيدلية، والدكتورة سحر عبدالمنعم عطية في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة نجلاء أنور الأهواني في مجال العلوم الاجتماعية.

وفي جائزة النيل للمبدعين المصريين التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الفنان الدكتور يحيى الفخراني للجائزة في مجال الفنون، والدكتور أحمد إبراهيم درويش في مجال الآداب، والدكتور فتحي اسماعيل والي في مجال العلوم الاجتماعية.

وفي جائزة النيل للمبدعين العرب، أقر المجلس ترشيح كل من الفنان حسين الجاسمي للجائزة من دولة الإمارات في مجال الفنون، والدكتور فتحي التريكي الأستاذ من دولة تونس في مجال الآداب، والدكتور رضوان السيد من دولة لبنان في مجال العلوم الإجتماعية.

وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية، أقر المجلس ترشيح كل من الفنان أشرف زكي للجائزة في مجال الفنون، والدكتور عبدالله عبد الفتاح التطاوي في مجال الآداب، والدكتور معتز سيد عبدالله في مجال العلوم الاجتماعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

وأشار الخشت إلى أن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحي كليات الجامعة، لنيل جوائز الدولة في ضوء المعايير التي أقرها مجلس الجوائز، وضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما، وتمت التصفية على اختيار عضو واحد فقط لكل مجال من مجالات الجوائز.