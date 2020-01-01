شهود عيان: مروحيات أمريكية تهبط داخل مقر السفارة الأمريكية المحاصر في العراق

أفاد شهود في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء أن مروحيات عسكرية أمريكية هبطت في مهبط الطائرات داخل مجمع السفارة الأمريكية المحاصر من الخارج في بغداد من قبل أتباع حزب الله العراقي.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)-عبر الهاتف "أن مروحيات للقوات الأمريكية هبطت داخل مجمع السفارة المحاصر من الخارج دون معرفة الأسباب وأن قوات عراقية تحيط بمجمع السفارة من الخارج وأن المتظاهرين لا زالوا يتجمعون داخل سرادق خارجها".

وذكر الشهود "أن الاوضاع هادئة الأن".

يأتي ذلك بعدما تجمع عراقيون امام السفارة احتجاجا على مقتل 25 وإصابة اكثر من 50من عناصر حزب الله العراقي احد فصائل الحشد الشعبي في قصف جوي امريكي يوم الأحد الماضي.



من جانبها قالت الولايات المتحدة ان القصف جاء ردا على هجمات متكررة من جانب الحزب على قواعد عسكرية عراقية ينتشر فيها جنود امريكيون، تسبب احدها في قتل متقاعد أمريكي يوم الجمعة الماضي.