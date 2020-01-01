رفع 2782 طن قمامة وإزالة 21 حالة تعد بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع القمامه وتمكنت من رفع 2782 طن قمامة وعدد 219 حالة إشغال، وإزالة عدد 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي سنورس وطامية.

وقال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بنطاق المركز أسفرت عن رفع 2052 طن قمامة، لافتا إلى تنفيذ حملات لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع وإزالة عدد 166 حالة إشغال بطريق سنورس والوحدات التابعة، وإزالة اشغالات الطرق العامة بقرى بيهمو والكعابي الجديدة وجرفس ومطرطارس ومنشأة بني عتمان وتوابعها، ومنشاة طنطاوي، وفيديمين والسيليين، فضلا عن إزالة سلالم خرسانية مخالفة بقرى جبلة وترسا وسنهور القبلية.

وأضاف أنه نفذت حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة عدد 12 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، حالتان منهم بمدينة سنورس بمساحة 3 قراريط و6 أسهم، و3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية جرفس، و3 حالات بقرية بمطرطارس، وحالتين تعدى بمنشأة بنى عتمان، وحالة بكل من منشأة طنطاوي وسنهور.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد عبد المنصف، رئيس مركز ومدينة طامية، أنه تم تنفيذ حملات لتجميل المدينة ودهان البلدورات، ورفع 730 طن قمامة بدائرة المركز والقرى التابعة، بالإضافة إلى رفع 53 حالة إشغال، 36 منهم حالة أشغال باعة جائلين، و5 حالات عوائق حديدية، و7 حالات تندات وأرصفة مخالفة، و5 حالات لوحات إعلانية مخالفة.

كما تم الكشف عن إزالة 9 حالات تعدي بالزراعة والبناء على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة، شملت ازالة تعدى بالزراعة على مساحة 20 فدان أملاك دولة بقرية الجمهورية، كما تم ازالة مبانى فى المهد بواقع 7 حالات بمساحة 842.5 م2 على الأراضي الزراعية، وإزالة حالة تعد ببناء سور بدون ترخيص بطول 30 مترا.