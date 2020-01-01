 القوات الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين أمام سفارة واشنطن ببغداد - بوابة الشروق
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القوات الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين أمام سفارة واشنطن ببغداد

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 12:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 12:31 م
ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن القوات الأمريكية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين تجمعوا اليوم الأربعاء، أمام سفارة واشنطن ببغداد.

وأشارت الوكالة إلى أن أعدادا كبيرة من أفراد الحشد الشعبي وصلت صباح اليوم وتجمهرت أمام السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، أمس الثلاثاء، السفارة الأمريكية في بغداد؛ ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.

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