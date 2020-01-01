الحشد العراقي يدعو المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب

دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق المحتجين إلى الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، حيث بدأ المتظاهرون العراقيون في الانسحاب التدريجي من أمام السفارة، وذلك بعد اقتحامهم لحرم السفارة أمس الثلاثاء.



وذكر الحشد - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء - : "ندعو المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احترامًا لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك؛ حفاظًا على هيبة الدولة "، مشيرًا إلى أن هناك أنباءً عن تحديد مكان اعتصام جديد للمتظاهرين قرب فندق بابل.



وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي قد أكد، أمس الثلاثاء، أن القوات العراقية مستمرة في حماية السفارة الأمريكية وباقي البعثات الدبلوماسية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بأهمية دور العراق وقيادته.