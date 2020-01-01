«الأزهر للفتوى» يستحدث وحدة للذكاء الاصطناعي لتحليل الفتاوى وتصنيفها



• المركز تلقى 677 ألف سؤال خلال عام

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، حصاده لعام 2019.

وذكر، اليوم في بيان صحفي، أنه تم استحداث وحدة الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل علىٰ تطوير ودعم نظم الفتوىٰ الإلكترونية؛ وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة في تحليل وتصنيف الفتوىٰ الإلكترونية، ورصد الفتاوىٰ الشاذة والمتطرفة، ومساعدة القائمين علىٰ الفتوىٰ الإلكترونية في التصنيف الصحيح للفتوىٰ، وكل ما يخص الشأن الديني؛ لإثراء المركز وتمكين العاملين به من رصدِ ومواجهةِ الانحرافات الفكرية والفتاوىٰ الشاذة، ومساعدة الجمهور في الحصول علىٰ الفتوىٰ بشكل ميسَّر دون عناء من خلال هذا المجال الحيوي والذي يتواكب تطبيقه مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار المركز إلى أنهم تلقوا 677 ألفا و323 فتوىٰ في كل ما يهم الناس في حياتهم اليومية والشخصية، وفي كل فروع الفقه من عبادات، ومعاملات، وأحوال شخصية، وفي الفكر والأديان، وما يعرض للجمهور من شبهات.

كما تم عمل بث مباشر علىٰ صفحته الخاصة علىٰ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 198 بثًّا حيًّا، بجانب عدد المشاركات الإعلامية من وسائل الإعلام بكل أشكالها 6598 مشاركةً.

ونظم المركز 52 حملة دعوية وتوعوية وتثقيفيَّة نشرت علىٰ مواقع التواصل الاجتماعي مثل: (فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام)، كما قام بحملات توعوية نوعية نشرت في مواسم دينية معينة مثل: شهر رمضان وموسم الحج، أو مناسبات وطنية مثل: يوم الشهيد وعيد تحرير سيناء، أو مناسبات اجتماعية مثل: عيد الأم ويوم اليتيم، أو حملات عُنيت باستعادة منظومة القيم والأخلاق مثل: حملة (خَلقًا وخُلُقًا).

وأعد المركز 280 إصدارًا ما بين كتب أو مجلات أو مطويات أو أبحاث نوعية تناولت العديدَ من المستجدَّات، ومطويات توعوية عالجت كثيرًا من الظواهر السلبية، كما أصدر أعدادًا متخصصةً من المجلات ربع السنوية.

وقام قسمُ الفتاوىٰ باللغات الأجنبية بالمركز بالردِّ علىٰ كلِّ الفتاوىٰ التي وردت إليه بأقسامه الثلاثة: (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية).

كما قام أعضاءُ القسمِ بتَرجمةِ العديدِ من الأبحاث والفتاوىٰ الصادرة من المركز، والتي تُعني بأحوال المسلمين الذين يعيشون في البلاد غير الناطقة بالعربية، وبلغ عدد هذه الفتاوى والأبحاث 708 أعمال.

وقام المركز برصد العديد من الفتاوىٰ الشاذة والشبهات والرد عليها وتفنيدها، كما رصد عددا من الظواهر الاجتماعية السلبية، وتبين الحكم الشرعي فيها، وقد بلغ مجموعُها 30689 ما بين فتوىٰ وشبهة وظاهرة سلبية.

وتنوعت البرامج التدريبية ما بين تدريس المذاهب الفقهية الأربعة السنيَّة، وكيفية التعامل مع النوازل، وإعداد المفتي الواعي الملمِّ بالواقع ومستجداته، كما عقد المركزُ العديدَ من ورش العمل التي ناقشت المسائل المتعلقة بالنوازل، وبيان الحكم الشرعي لها، وكذا المسائل المتعلقة ببعض الظواهر السلبية مثل: الانتحار وطرق التصدي له، وبلغ عدد البرامج التدريبية وورش العمل 161 برنامجًا وورشة.

بلغ عددُ الحالاتِ التي تدخَّلت فيها وحدة لم الشمل 5100 أسرة، ليبلغ عدد المستفيدين من جهود الوحدة 26 ألف شخص داخل نطاق الأسرة الصغيرة، ليمتد أثرُها الإيجابي إلىٰ الأسر الكبيرة، ومن ثَمَّ المجتمع كله.

كما عقد المركز من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عددًا من اللقاءات والندوات التي طوَّفت أنحاء الجمهورية، بلغ عددها 20850 لقاء وندوة، استهدف من خلالها الوصول إلىٰ مليون و40 ألف مستفيدٍ، سواء من طلاب التعليم قبل الجامعي، أو طلاب الجامعة، أو المقبلين علىٰ الزواج، أو المتزوجين بالفعل.