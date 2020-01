واصل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، هوايته المميزة في إثارة الجدل خلال المباراة، وذلك في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاجأ مورينيو الجميع في ملعب المباراة بذهابه إلى دكة بدلاء ساوثهامبتون وقراءة التعليمات الخاصة التي يدونها مدرب الفريق في ورقة خاصة.

وتدخل حكم المباراة ليمنح مورينيو البطاقة الصفراء بعد الواقعة التي حدثت في الدقيقة 77 من عمر المباراة، والتي انتهت بفوز ساوثهامبتون بهدف دون رد.

What is Mourinho doing LOOOOL pic.twitter.com/Np80CJzmKc