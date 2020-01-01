إزالة حالة تعد على 7 قراريط بمركز السنطة بالغربية

أكد المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أنه تم ازالة حالة تعدي بمركز السنطة في المهد فور حدوثها، مشيرا ان المساحة المتعدي عليها 7 قراريط وتم إزالتها بالكامل.

جاء ذلك، أثناء انعقاد اجتماع اللجنه العليا لحماية الأراضي بمديرية الزراعة بالغربية، تحت قيادة المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة الطب البيطري ومدير عام الإصلاح الزراعي، ووكيل وزارة الري ووكيل وزارة الطرق، ومدير عام الادارة العامة لحماية الأراضي، مشددا وكيل وزارة الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي تعدي على الأرض الزراعية فور حدوثه.

وناقشت اللجنه العليا للحماية أثناء انعقادها 15حالة بين طلبات إحلال وتجديد وطلبات بناء، وتم مناقشة الحالات ورفعها للجنيه المركزية بالقاهرة لإبداء الرأي النهائي.