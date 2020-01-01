رئيس اتحاد الصناعة الألمانية: لا بد أن يساهم المواطنون في ثمن التحول للطاقة البديلة

أكد رئيس اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا ضرورة أن يساهم المواطنون في تحمل ثمن التحول إلى الطاقة البديلة.

وأشار إلى الاحتجاجات في ألمانيا ضد إنشاء دوارات رياح أو أبراج كهرباء جديدة، على سبيل المثال، قال ديتر كِمبف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب ألا يصبح المبدأ: فليكن التحول بعيدا عني".

تابع كمبف: "لابد من التخلي أيضا عن المصالح الفردية من أجل الصالح العام. فلا يجوز تأخير المشاريع الضرورية للمصلحة العامة أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة من أجل مراعاة مبادرات مدنية محدودة"، وأضاف: "إذا فكر كل إنسان في نفسه فقط فإن الصالح العام سيتعثر، بسبب غياب الأهداف المشتركة".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية قررت زيادة مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس إلى 65% من إجمالي التيار الكهربائي المستهلك في ألمانيا، بحلول عام 2030، مقارنة بـ 43% عام 2019، وذلك وفقا لبيانات الاتحاد الألماني لبيانات الطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يتم إيقاف آخر مفاعل للطاقة النووية في ألمانيا عام 2022، وأن تتخلى ألمانيا عن توليد الكهرباء باستخدام الفحم في موعد أقصاه عام 2038.

غير أن التوسع في الطاقة المولدة بقوة الرياح توقف هذا العام بسبب طول الإجراءات الإدارية والكثير من الشكاوى من قبل المواطنين، حيث تشكلت مجموعات من السكان في أماكن مختلفة من ألمانيا لمعارضة إنشاء دوارات الرياح بالقرب منهم.