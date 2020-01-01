مقتل مسؤول التوجيه العقائدي للحشد الشعبي جنوب سامراء

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أعلن مصدر في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين مساء اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول التوجيه العقائدي للحشد الشعبي جنوب مدينة سامراء (120 كيلومتر شمال بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار مساء اليوم على الشيخ جبار الخوام مسؤول التوجيه العقائدي للحشد الشعبي في منطقة المعتصم (20 كيلومتر جنوبي سامراء) واردوه قتيلا في الحال".

وأضاف أن "الخوام خرج سيرا على الأقدام من أحد المساجد بعد صلاة العشاء فتعرض لإطلاق نار من مجهولين من أحد البساتين قرب المسجد، فلفظ أنفاسه بعد اصابته إصابات مباشرة في الصدر والظهر".

وتحرص ألوية الحشد الشعبي على تعيين بعض المشايخ الذين يتولون توجيه المواطنين دينيا وغالبا ما تكون العقيدة المقصودة هي عقيدة التشيع.

يذكر أن سكان ناحية المعتصم جميعا من أهل السنة والجماعة.