مفوضية حقوق الإنسان العراقية: الاعتداء على البعثات الدبلوماسية يضر بمواقفنا دوليا

ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن ظاهرة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أصبحت تتكرر في البلاد، مؤكدة أن هذه الظاهرة تضر بموقف العراق دوليًا.



وقال عضو المفوضية الدكتور علي البياتي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء - : "إن التظاهر حق مشروع للمواطن العراقي وهو أساس النظام الديمقراطي، مشددًا على احترام مطالب المواطن مهما كانت والتعامل معها عن طريق الآليات الدستورية والقانونية".



وأضاف: "أنه من مسؤولية الحكومة حماية التظاهرات لتجنب الإصابات والضرر على الممتلكات العامة، والتفاوض مع المتظاهرين لتهدئة الأوضاع، فضلًا عن حماية جميع البعثات الدولية المتواجدة في العراق بشكل رسمي وبموافقة الدولة".



وتابع: "إن كانت هناك أية رغبة بقطع العلاقات مع أية دولة حسب ما تقتضي مصلحة البلاد، فهو من حق العراق بكل تأكيد ولكن وفق الطرق الدبلوماسية المرسومة دوليًا"..في إشارة إلى اقتحام متظاهرين السفارة الأمريكية بمنطقة الساحة الخضراء في بغداد أمس الثلاثاء.



وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي قد أكد أمس أن القوات العراقية مستمرة في حماية السفارة الأمريكية وباقي البعثات الدبلوماسية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بأهمية دور العراق وقيادته.