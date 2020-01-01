البابا تواضروس الثاني: كل سنة ومصر بخير و2020 شكلها حلو ولطيف

توجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للشعب المصري بحلول العام الجديد، قائلًا: «كل سنة ومصر كلها بخير، و2020 شكلها حلو ولطيف»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن «رقم 2 في التاريخ المسيحي يعني الحب، ما بين طرفين؛ أنا وآخر، والإنسان والله»، مشيرًا إلى أنه بانتهاء عام 2019 فكر في مشاعر الشكر بإتمام الله للسنة بخير.

وتابع: «فيها أخطاء وسهوات ولحظات ضعف، والإنسان في نهاية العام يقف أمام الله ويفرغ هذه الأمور، فضلًا عن الأحلام والاشتياقات بأن يكون العام المقبل أفضل»، لافتًا إلى أمنيته في أن يضع كل فرد أحلامه وأمنياته في يد الله وطلبه المساعدة لتحقيقها.

ولفت إلى متابعته الأحداث في مصر بصورة مستمرة، واهتمامه أن يعيش الإنسان حياة الرضا، متابعًا: «لأن الإنسان بالرغم من انتشار الخير، إلا أن الرضا أصبح عملة صعبة في العصر الحديث والإحساس به لم يعد موجودًا».

وذكر أن «الأسباب في ذلك ترجع إلى أن الإنسان لا يعطي الوقت الكافي في علاقته مع الله واهتمامه بالحياة الأرضية، فضلًا عن التكنولوجيا التي أبردت قلب الإنسان وجعلته كالآلة، والتربية داخل المنزل التي يتعلم فيها الإنسان مبادئ الحياة»، مؤكدًا أن «الأب والأم مدير وناظر مدرسة الحياة داخل الأسرة».