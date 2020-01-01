حوادث السير تقتل 256 شخصا خلال 5 أيام من عطلة العام الجديد في تايلاند

وصلت حصيلة القتلى التراكمية لـ5 أيام من عطلة العام الجديد في تايلاند التي تستمر 7 أيام وتعرف باسم "الأيام السبعة الخطيرة" إلى 256 شخصا، معظمهم في العاصمة بانكوك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن المسؤول التايلاندي فيرا خينكاسيكارن اليوم الأربعاء القول إن إجمالي 256 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 2588 آخرون في إجمالي 2529 حادث سير بأنحاء البلاد في الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر.

وفي يوم 31 ديسمبر فقط، لقي 42 شخصا حتفهم وأصيب 567 آخرون في حوادث سير بأنحاء تايلاند.

وباعتبار أن العدد صحيح، فإن حصيلة ضحايا حوادث السير هي أقل قليلا فيما يتعلق بحالات الوفاة وأقل كثيرا فيما يتعلق بالإصابات عن المتوسط اليومي في تايلاند.

وتسببت حوادث السير في مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 2523 شخصا في المتوسط يوميا في الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2019، وفقا لبيانات الشركة المركزية المعنية بتعويضات حوادث السير "رود أكسدنت فيكتم بروتكشن".