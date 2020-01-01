وكيل «صحة الغربية» يوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير الجارية بمستشفى رمد طنطا

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة الجديد بالغربية، إنه سوف يتم التعاقد مع المستشفى الجامعي بطنطا لتوفير أطباء، وسد العجز بمستشفيات الصحة بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه حميدة، بسرعة إنهاء أعمال التطوير الجارية بمستشفى رمد طنطا، وصيانة الأجهزة المعطلة، لتحسين أداء الخدمة، والتزام الأطباء وتواجدهم بأماكن عملهم، وزيادة عدد الأطباء خلال نوبتجية السهر.

جاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، لمستشفى رمد طنطا، وتعد الزيارة الثانية بعد الزيارة المفاجئة الأولى لمستشفى كفرالزيات العام عقب استلامه مهام منصبه، يرافقه الدكتورة هيام أبوحمر، مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية.

وقام وكيل الوزارة، بالمرور على النوبتجيات بكافة التخصصات بالمستشفى، ومراجعة مدى توافر مستلزمات التشغيل والأدوية، مشددا على توفير الأجهزة الخاصة بأمراض العيون، والتعرف من الدكتورة مروة الصعيدى نائب مدير المستشفى على أسباب المشاكل التي تعترض تقديم الخدمة والتطوير.