طائرات تجسس أمريكية تراقب كوريا الشمالية في أول يوم بالعام الجديد

ذكر موقع متعقب لحركة الطيران بأن طائرات التجسس الأمريكية حلقت حول وفوق شبه الجزيرة الكورية اليوم الأربعاء، أول يوم بالعام الجديد.



وأقلعت طائرة أر سي- 135 دبليو رايفيت جوينت التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة كادينا الجوية الأمريكية باليابان في الساعة 8:25 دقيقة (بالتوقيت الكوري) باتجاه بحر الشرق، في حين حلقت طائرة إي بي -3 إي التابعة للبحرية الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية على ارتفاع 25 ألف قدم، وفقا لموقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لتتبع حركة الطيران المدني.



ويأتي هذا بعد أن صرح الزعيم الكوري الشمالي بأنه لا يوجد ما يدفعه للحفاظ على تعهده بتعليق الاختبارت النووية واختبارات الصواريخ بعيدة المدى، وأن العالم سوف "يرى سلاحا استراتيجيا جديدا تمتلكه البلاد في المستقبل القريب".



وتراقب الولايات المتحدة، كوريا الشمالية عن كثب منذ أن حذرت بيونج يانج الشهر الماضي قائلة " إن الأمر متروك لأمريكا لاختيار هدية عيد الميلاد التي تود تلقيها، ما أثار مخاوف من أن يستأنف النظام الشيوعي اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات".