وزير خارجية النمسا يحتفظ بمنصبه ليصبح الوزير الوحيد اللاحزبي في الحكومة الجديدة

احتفظ بمنصبه الوزاري فى الحكومة الجديدة التى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الكسندر فان دير بيلين يوم الثلاثاء المقبل.



وقال رئيس الحكومة سباستيان كورتس المستشار الفيدرالي الجديد ـ في تصريح له اليوم الأربعاء ـ" إنه تم التوافق بين حزبي الائتلاف الحكومي الشعب والخضر على بقاء شالينبرج فى منصبه ليكون الوزير الوحيد فى الحكومة الذي لا ينتمي الى أي حزب".



يذكر أن كورتس أعلن أن الحكومة الجديدة تتألف من 16 وزيرا منهم 11 وزيرا من حزب الشعب و4 وزراء من حزب الخضر إضافة إلى وزير الخارجية ويتولى منصب نائب المستشار رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر.



ومن المعروف أن أبرز ملامح الحكومة الجديدة في النمسا، تولي سيدة لأول مرة منصب وزير الدفاع وهي كلوديا تانر، كما تتولى سوزانا راب لأول مرة منصب وزير الاندماج بعد فصلها كوزارة مستقلة وتشكل النساء نصف عدد وزراء الحكومة الجديدة.