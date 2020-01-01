الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ1685 مواطنا في قافلة طبية بالميمون ببني سويف



قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تم أمس الثلاثاء، الكشف على 1685 حالة في قافلة طبية نظمتها المحافظة بمركز الواسطى من خلال الشراكة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى عن طريق المساهمة المجتمعية، تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين عن طريق حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج القافلة الطبية "بقرية الميمون"، والتي تمكنت من الكشف على إجمالي 1685 حالة بواقع 265 حالة أطفال، وباطنة 425 حالة، وعظام 230 حالة، ونساء 375 حالة، و210 حالة جلدية، وأنف وأذن 180 حالة، وذلك تحت إشراف وبالتعاون مع أطباء مديرية الصحة، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان للحالات المترددة على القافلة، والذي تكلفت مؤسسة نهضة بني سويف بقيمة الأدوية من خلال المساهمة المجتمعية.

من جانبه أشار وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف إلى أن هذه القافلة تأتي تفعيلا للاتفاق المبرم بين المحافظة والمؤسسة وبالتنسيق والاشتراك مع مديرية الصحة، حيث يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرى بواقع قافلتين في الشهر، وتتكفل مؤسسة نهضة بني سويف بالعلاج، فيما تشارك مديرية الصحة بالأطباء والتجهيزات الإدارية والفنية لموقع القافلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.