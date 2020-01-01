كلينسمان يأمل بقيادة هيرتا برلين لتتويج تاريخي بكأس ألمانيا

يأمل يورجن كلينسمان مدرب فريق هيرتا برلين بقيادة فريقه للتتويج بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى هيرتا للحصول على كأس ألمانيا لأول مرة بعدما خسر نهائي نسختي البطولة عامي 1977 ، 1979، حيث يطمح للفوز بالمباراة النهائية للمسابقة، التي ستجرى في معقله بالملعب الأولمبي في العاصمة برلين خلال شهرمايو المقبل.

وبات الملعب الأولمبي هو الاستاد الرسمي لفريق العاصمة الألمانية منذ عام 1985.

وعجز هيرتا عن الصعود لنهائي البطولة منذ 41 عاما، علما بأن فريق الرديف بالنادي تأهل للمباراة النهائية عام 1993، لكنه خسر أمام بايرن ليفركوزن.

وقال كلينسمان في محادثة عبر الإنترنت مع مشجعي الفريق اليوم الأربعاء "الفوز بالكأس؟ بالطبع هو هدف بالنسبة لنا".

وأضاف كلينسمان "بطولة الكأس بمثابة مسألة هامة لسكان برلين، سنبذل أقصى الجهد لجعل كل شيء ممكن".

ويخوض هيرتا مواجهة صعبة أمام شالكه يوم الرابع من فبراير القادم بالدور الثالث للبطولة، لكن كلينسمان يعتقد أن فوز الفريق مؤخرا على مضيفه ليفركوزن ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) عزز من معنويات لاعبيه.

وصرح كلينسمان، الذي سبق له تدريب منتخبي ألمانيا والولايات المتحدة "لدينا مباراة صعبة للغاية أمام شالكه لكننا فزنا أيضا في ليفركوزن. فلماذا لا نفوز على ملعب شالكه أيضا"؟

ورغم ذلك، يرى كلينسمان أن الهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية بالدوري الألماني يشكل أولوية بالنسبة له مع الفريق، صاحب المركز الثاني عشر في ترتيب بوندسليجا حاليا، الذي تولى تدريبه في نوفمبر الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يرغب كلينسمان في التعليق عن التكهنات بشأن تعاقد هيرتا مع جرانيت تشاكا لاعب أرسنال الإنجليزي أو جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت اليوم.