الخارجية الألمانية تدين الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

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أدانت الخارجية الألمانية الهجوم العنيف الذي استهدف السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخارجية في بيان صادر في برلين اليوم الأربعاء إن أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية وطواقهما يمثلان قلب النظام الدولي.

وأضافت الخارجية أنه ليس هناك ما يبرر هذه الاعتداءات.

وأشارت الوزارة إلى أن الأحداث في بغداد تبعث على القلق بالنظر إلى الوضع في المنطقة، وشددت على أهمية التروي والتأني.

كان مئات المتظاهرين العراقيين حاولوا أمس الثلاثاء اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، واستخدم الجيش الأمريكي مروحيات قتالية لردع المتظاهرين وأعلن اعتزامه نقل المزيد من الجنود إلى المنطقة.