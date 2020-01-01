حددت الهند معالم خطة بقيمة 5ر1 تريليون دولار لبناء البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم النمو الاقتصادي.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارمان للصحفيين أمس الثلاثاء، إن البرنامج سوف يتضمن المشروعات القائمة في مجالات الطاقة والطرق والسكك الحديدية التي في مرحلة التنفيذ.وأن الشركات الخاصة سوف تسهم بما بين 22 إلى 25 بالمئة من الاستثمارات، مع الحكومة الاتحادية وستسهم الدولة بالباقي.

وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن الدفع صوب زيادة الإنفاق على البنية التحتية كشف عنه رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي في أغسطس الماضي، وتم تشكيل لجنة في وقت لاحق لتحديد المشاريع. ويعد انشاء طرق جديدة، وخطوط سكك حديدة وبنية تحتية أخرى في المجال الاجتماعي والاقتصادي هو محور جذب الاستثمارات وجعل الهند اقتصادا حجمه خمس تريليونات دولار.

وحاولت العديد من الحكومات الهندية الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل البنية التحتية في الهند، ولكنها انهارت بعد وقت قصير.

ويتجاوز مقترح حكومة مودي ما تم انفاقه خلال العقد الماضي خلال الفترة بين 2008 و2017، حيث استثمرت الهند حوالي 1ر1 تريليون دولار في البنية التحتية ، وفقا للبيانات الرسمية.