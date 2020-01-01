فيضانات إندونيسيا تودى بحياة شخصين وسط عمليات لإجلاء السكان من المناطق المنكوبة







لقى شخصان حتفهما جراء الفيضانات العارمة التى اجتاحت مناطق العاصمة الإندونيسية جاكرتا وضواحيها، جراء الأمطار الغزيرة التى هطلت على تلك المناطق منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء.

ونقل موقع "كومباس دوت كوم" الإخبارى الإندونيسى عن المتحدث باسم شرطة جاكرتا يسرى يونس، قوله اليوم بأن الشرطة تلقت بلاغا بوفاة شخص نتيجة لصعقة كهربائية بعد أن أغرقت مياه الفيضانات منطقته السكنية في حى كيمايوران بوسط العاصمة جاكرتا.

وفى الوقت ذاته ذكرت شبكة تلفزيون "كومباس" الإندونيسية أن هناك ضحية أخرى لقيت حتفها خلال حادث متعلق بالفيضانات في حى تشيبينانج بشرق جاكرتا.

ومن ناحية أخرى ، حدد محافظ العاصمة جاكرتا أنيس باسويدان العديد من المناطق في شرق جاكرتا ، والتى ستحظى بالأولوية في عمليات الإخلاء نظرا لما تتسم به هذه المناطق من خطورة على السكان، حسبما ذكر آجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية المعنية بالتخفيف من آثار الكوارث في بيان صدر اليوم.

وذكر البيان أن رئيس الوكالة الليفتنانت جنرال دونى موناردو سيقوم بمتابعة عمليات الإخلاء من طائرة مروحية ستحلق فوق المناطق المنكوبة بالفيضانات.

كانت هيئة الكهرباء الإندونيسية الحكومية قد أعلنت عن قطع التيار الكهربائى عن مئات المناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا ، وذلك إثر هطول الأمطارالغزيرة منذ الليلة الماضية والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ، وتسببت في فيضانات اجتاحت مختلف مناطق العاصمة وضواحيها.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية اليوم عن بيان لشركة الكهرباء الإندونيسية الحكومية القول إن الشركة قررت قطع التيار الكهربائى عن 724 منطقة بالعاصمة جاكرتا لأسباب تتعلق بالسلامة وللحيلولة دون وقوع حوادث تتعلق بالتيار الكهربائى نظرا للأمطار الغزيرة والفيضانات التى تتعرض لها البلاد حاليا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الهيئة تلقت بلاغات عن أن العديد من المنازل والمبانى في العاصمة جاكرتا ومدينة بيكاسي الواقعة ضمن منطقة جاكرتا الكبرى قد غمرتها مياه الأمطار ، بينما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية ودمرت مبنيين في بوجور وهى إحدى ضواحى جاكرتا.

وأدت الفيضانات كذلك إلى تعطل حركة النقل العام وشبكات القطارات بين مناطق العاصمة جاكرتا وعدد من الأقاليم الإندونيسية، في الوقت الذى صرحت فيه بولانا براميستى مديرة النقل الجوى بوزارة النقل الإندونيسية بأن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار حليم بيرداناكوسوما بشرقى جاكرتا حيث غمرت المياه التى بلغ ارتفاعها حوالى 80 سنتيمتر مدارج المطار.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات كذلك فى تأخير 10 رحلات جوية على الأقل عن موعدها، بينما تمت إعادة توجيه رحلات أخرى إلى مطار سوكارنو هاتا الدولى في بانتن.