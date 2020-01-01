محافظ قنا يمنع مبيت جرارات نقل القصب بالشوارع والطرق الرئيسية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مصانع شركات السكر بقوص ودشنا ونجع حمادي للاستعداد لبدء موسم عصير قصب السكر، وذلك بحضور العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومسئولي إدارة المرور بالمحافظة.

ووجه «الداودي»، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية نحو اتباع التعليمات بجميع مراحل نقل المحصول من أماكن زراعته حتي وصوله إلي المصنع، حيث أعطي تعليماته لمسئولي المرور بعدم السماح لجرارات نقل القصب بالمبيت بالشوارع والطرق الرئيسية مع الالتزام بوضع العلامات الإرشادية، وعدم السماح للجرارات بالسير بحمولة أكثر من مقطورتين منعًا لوقوع حوادث وحفاظًا علي سلامة الموطنين.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع جميع الإشغالات من على جوانب الطرق الرئيسية والداخلية خاصة القريبة من المصانع، موصيًا بضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تدبير عدد من عمال النظافة اليومية لرفع مخلفات الناتجة عن عمليات نقل المحصول بالطرق وحفاظًا علي المظهر الجمالي للمدن.

الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالي 120 ألفًا و480 فدانًا، تمثل حوالي 37% من إجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية، حيث يتم توريد حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج حوالي 300 ألف طن سكر سنويًا.