البطريرك الماروني: ممارسات السياسيين اللبنانيين أوصلت البلاد إلى الهاوية



أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن ممارسات الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية أوصلت البلاد إلى الهاوية على الأصعدة الاقتصادية والمالية والمعيشية وتسببت في شيوع الفقر والعوز والحرمان..مطالبا السياسيين بتسهيل عملية تشكيل حكومة تكتسب ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي حتى يُمكن إنقاذ لبنان من التدهور والانهيار.



وأشار بطريرك الموارنة – في كلمة له اليوم خلال عظة رأس السنة الجديدة – إلى أن المتظاهرين اللبنانيين يصرخون بصوت واحد منذ أكثر من 70 يوما في انتفاضتهم العابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطق؛ للمطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) من ذوي الخبرة والإنجازات، ويكون الوزراء بها متحررون من وطأة وضغوط جميع الأحزاب السياسية.



وشدد على أن ممارسة المسئولين السياسيين اللبنانيين لم تعد مقبولة ، وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء ما قبل اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019، وأن الأمر يقتضي تغيير نهج المحاصصات في العمل السياسي "فالشعب بكباره وشبابه يقف بالمرصاد ولا عودة إلى الوراء"، على حد تعبيره.



وقال: "حكومة الاختصاصيين التي يطالب بها المتظاهرون والمحتجون، تستهدف انتشال الدولة اللبنانية من قعر الحضيض الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي أوصلته إليه ممارسة المسئولين السياسيين، إذ كان همهم مصالحهم وأرباحهم غير المشروعة، فأفرغوا خزينة الدولة".



ودعا البطريرك الماروني السياسيين المعنيين بتشكيل الحكومة الجديدة ، أن يضعوا مصلحة لبنان وشعبه فوق كل اعتبار، والتخلي عن مصالحهم وحساباتهم الخاصة والعمل بروح المسئولية الوطنية عبر تسهيل إنجاز حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات واكتساب ثقة الشعب اللبناني والمجتمعين الإقليمي والدولي.