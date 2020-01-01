إدارة «القاهرة السينمائي» في ضيافة «الشروق»: وزيرة الثقافة أبلغتنا بتجديد الثقة شفهيا (1-2)

محمد حفظي: نتمنى وصول دعم الدولة إلى 25 مليون جنيه.. وتكليف الإدارة بدورة واحدة يصعب من مهمة التعاقدات طويلة الأجل مع الرعاة

دعم المهرجان بمفرده لن ينتج فيلما.. وعلى الدولة أن تؤمن بأهمية الصناعة وتعيد الدعم للسينما

أحمد شوقى: لن نبحث عن مقارنات وهمية مع برلين وكان.. وهدفنا أن نكون نقطة التقاء السينما العربية

أداء المهرجان بدأ ينعكس على الصناعة.. ونجاح «الملتقى« يجعلنا على علم بمراحل صناعة الأفلام

علياء زكى: تخصيص الدعم للمشاريع المصرية والعربية ليس تحيز.. ونريد أن ننفتح أكثر على أفريقيا

نسعى لإقامة «أيام القاهرة لصناعة السينما» على مدار العام.. والشراكة مع «فيو» مجرد بداية

عمر قاسم: البيروقراطية لم تمنعنا من تحقيق 75 من أهدافنا.. ونفعل ما نراه فى صالح المهرجان دون مخالفة اللوائح

ميريام دغيدى: لا نزال فى مرحلة البناء.. و«الملتقى» أصبح له دور أساسى فى صناعة السينما بالمنطقة







أدار الندوة: أحمد فاروق - أعدها للنشر: عبد الله محمد



استطاع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خلال دورته الـ41، أن يستعيد جزءا من بريقه المفقود، بتطوير الشكل والمضمون معا، وكان لذلك انعكاسه الإيجابى ليس فقط على مستوى إشادات النقاد والمهتمين بالصناعة، ولكن أيضا فى نسبة إقبال الجمهور التى اقتربت من 40 ألف تذكرة.

إنجاز ملحوظ يتحقق، يحسب للإدارة الحالية برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، التى عملت منذ اللحظة الأولى لتوليها المسئولية قبل عامين على مضاعفة الميزانية بشراكات مع الرعاة من القطاع الخاص، وتحسين مستوى البرنامج ليضم أفلاما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، إلى جانب الأفلام الكبيرة الجاذبة للجمهور.

فى ندوة تنشر على حلقتين، يتطرق خلالها الحديث عن الطموحات والمعوقات والتحديات والانتقادات أيضا، تستضيف «الشروق» إدارة الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والتى تضم: محمد حفظى رئيس المهرجان، وأحمد شوقى القائم بأعمال المدير الفنى، وعمر قاسم المدير التنفيذى، وعلياء قاسم مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، وميريام دغيدى مديرة ملتقى القاهرة السينمائى.

يقول محمد حفظى: علينا أن نبدأ العمل فورا على الدورة الـ 42، لكى نحافظ على النجاح الذى تحقق فى الدورة 41، فالمسئولية كبيرة، والمهرجان يأخذ وقتا ومجهودا فى التحضير، كما أنه يحتاج إلى كثير من الدعم ليواصل النجاح، ليس فقط من وزارة الثقافة ولكن من القطاع الخاص والجمهور والإعلام، وبالتالى لا يفضل الانتظار لمارس أو أبريل، والطبيعى أن يبدأ العمل فورا على الاتفاقات الخاصة بالدورة 42، لأن التمويل، هو أول المشاكل التى تواجه المهرجان كل عام، وهذا الملف يحتاج العمل عليه مبكرا، فنحن اجتهدنا كثيرا الدورة الماضية وحققنا نسبة نجاح مهولة، لكن هناك إحساس أن المهرجان يحتاج إلى ميزانية أكثر استقرارا، حتى تستطيع الإدارة الوصول للأهداف التى تخطط لها، فنحن نحصل على 40 % من وزارة الثقافة، ونسعى لتحقيق 60 % عبر الشركاء من الرعاة سواء القطاع الخاص أو فى الحكومة.

* الشروق: ولماذا لا يتم تثبيت رعاة للمهرجان حتى يضمن نسبة الـ 60%؟

ــ حفظى: هذا ما حاولنا تحقيقه فى الدورتين السابقتين، فالمهرجانات الكبرى فى كل دول العالم، تكون شراكتها مع الرعاة لعدة سنوات متتالية، أما إدارة مهرجان القاهرة فلا تستطيع أن تفعل ذلك، لأن تكليفها من وزارة الثقافة يكون لدورة واحدة فقط، وبالتالى رئيس المهرجان لا يكون لديه صلاحيات أن يتعاقد مع راع لمدة 3 سنوات مثلا، وهذه عقبة كبيرة أمام إدارة المهرجان كل عام.



* الشروق: وما الذى يمنع الراعى من التعاقد لمدة 3 سنوات حتى إذا تغيرت الإدارة؟

ــ شوقى: لأن الراعى يتعاقد على تمويل المهرجان مقابل الحصول على مجموعة من الخدمات، ومن المؤكد أنه لن يثق فى أن رئيس المهرجان الجديد حال تغيرت الإدارة، سيلتزم بنفس الاتفاقات مع الإدارة السابقة، وبالتالى الأوقع بالنسبة للراعى أنه إذا كان يتم تكليف الإدارة لدورة واحدة فقط، فيكون تعاقده هو الآخر على رعاية دورة واحدة فقط.

* الشروق: ولماذا لا يعمل المهرجان بشكل مؤسسى حتى لا يتوقف نجاحه على بقاء إدارة بعينها؟

ــ قاسم: المهرجان لم يكن يعمل بشكل مؤسسى، وليس لديه خطوط واضحة تعمل الإدارات المتعاقبة على تنفيذها، فمثلا عندما بدأنا العمل فى 2018، لم نكن نستوعب حجم المهام، ولكن فى 2019 ومع استقرار فريق الإدارة، الموقف أصبح أفضل، ولكن ستبقى مشكلة المهرجان أن كل شخص جديد يتولى المسئولية يفضل أن يبدأ من جديد ولا يبنى على ما تم إنجازه، ولذلك محمد حفظى يشعر بمسئولية كبيرة تجاه ما حققه خلال الدورتين السابقتين، خاصة فيما يتعلق بمنصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» التى قدم المهرجان منها نسختين فقط حتى الآن، وتتقدم بقوة.

حفظى: حتى دورة 2018 المهرجان كان يصنع بطريقة واحدة منذ 30 سنة تقريبا، تقتصر على عرض أفلام وإقامة ندوات، ودعوة الصحافة، لكننا ندرك أن المهرجانات لها دور أكبر من ذلك بكثير، فلا يجب أن تكتفى بعرض الأفلام وإنما تساهم أيضا فى صناعتها، ولذلك تم إضافة الجزء الخاصة بأيام القاهرة لصناعة السينما فى الدورة 40، ليتضاعف المهرجان، ويكون له جناحان الأول خاص بالعروض والثانى بالصناعة، وهذا ترتب عليه أن حجم الضيوف تضاعف هذا العام لأكثر من 400 ضيف، منهم 100 على الأقل حضروا على نفقتهم الخاصة لمتابعة أنشطة الصناعة.

* الشروق: ما هو الوقت الذى يتم فيه تكليف إدارة المهرجان للعمل على الدورة الجديدة؟

ــ حفظى: لكى أكون منصفا، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، أبلغتنى بعد انتهاء الدورة 40 شفهيا بالتجديد، ولكن التكليف الرسمى جاء فى أبريل، وهذا العام أيضا أبلغتنى بعد انتهاء الدورة 41 بأن الإدارة مستمرة فى الدورة 42، ولكن التكليف الرسمى ربما يتأخر، ومسألة موعد التجديد فى حد ذاتها ليس لدينا مشكلة فيها ولا نشكو منها، ولكن سيبقى السؤال المهم قائما: كيف يبنى المهرجان شراكات طويلة المدى إذا كان تكليف إدارته لدورة واحدة فقط؟

* الشروق: من واقع التجربة.. كيف يتحرر مهرجان القاهرة من البيروقراطية وفى الوقت نفسه يلتزم باللوائح الحكومية؟

ــ قاسم: نحن فى واقع الأمر لم نتحرر من البيروقراطية، ولكننا تعلمنا كيف نبحث عن حلول لنفعل ما نراه فى صالح المهرجان دون مخالفة القواعد واللوائح، ربما فى الدورة 40 لم نكن نفهم كثيرا طبيعة العمل الحكومى، ولكن فى الدورة 41 أصبحنا أكثر خبرة.

ونستطيع أن نقول: إننا نجحنا بنسبة 75% فى تحقيق أهدافنا، لكن هذا لا ينفى أن هناك وقتا وجهدا كبيرا جدا يستهلك فى التعامل مع القانونيين والمحاسبين لتوقيع العقود، والأولى أن يبذل هذا الجهد فى تنفيذ شيء على أرض الواقع.

حفظى: أحيانا تكون إدارة المهرجان فى حاجة لاتخاذ قرار سريع لتتعاقد على شيء مهم لا يحتمل التأجيل، ولكن تكون هناك مسائل إجرائية فى التعاقدات لابد أن تتم أولا. ونحن نلتزم بها ولكن نسعى بقدر الامكان ألا تكون معطلة للعمل.



* الشروق: هل الميزانية التى يحصل عليها المهرجان من الدولة كافية؟

ــ حفظى: الحقيقة أن وزيرة الثقافة تبذل أقصى جهد لكى توفر أكبر دعم ممكن للمهرجان، ولا تبخل على المهرجان بشيء، ولكنها فى الوقت نفسه ملتزمة بميزانية تأتيها من وزارة المالية، لجميع المهرجانات المصرية، وإذا زادت ميزانية مهرجان القاهرة أكثر سيكون على حساب المهرجانات الأخرى.

وفى النهاية ليس مطلوبا من الدولة أن توفر 100% من الميزانية، ونحن أيضا لا نريد أن نصبح عبئا على الدولة، ولكننا فى الوقت نفسه نطمح أن تصل الميزانية الرسمية إلى 25 مليون جنيه، وهذا ليس معناه أننا سنصنع المهرجان بهذا الرقم، فنحن سنعمل على زيادته لأكثر من الضعف من الرعاة فى القطاع الخاص والشركات والهيئات، لأن هذا الرقم لا يكفى.

قاسم: الميزانية الحالية ليست كافية لتحقيق الطموحات، وإذا كنا نتحدث عن رغبة حقيقية فى تغيير شكل المهرجان، فالطبيعى أن نجلس ونفكر معا فى الأهداف التى نريد الوصول اليها على المدى الطويل، فلا يجب أن نفكر فى الميزانية كرقم، ولكن نفكر فى ماذا نريد من المهرجان وكيف يتحقق.

* الشروق: متى نستطيع القول بأن أداء المهرجان ينعكس على صناعة السينما؟

ــ شوقى: أداء المهرجان بالفعل ينعكس على الصناعة، بدليل أن برنامج الدورة 41، كان يضم 3 أفلام شاركت فى دورات سابقة لملتقى القاهرة السنيمائى، وظهر على التترات الخاصة بها مهرجان القاهرة كإحدى المنصات التى شارك فيها الفيلم منذ أن كان مشروعا فى مرحلة التطوير.

والميزة فى أن يكون لدى المهرجان ملتقى أو منصة أننا يكون لدينا ارتباط بالأفلام فى مراحل صناعتها ولا ننتظرها حتى تنتهى وتعرض فى مهرجانات أخرى لنعرف بوجودها، فالمهرجان بالفعل يكون جزءا من عملية صناعتها.

حفظى: المهرجان بمفرده مهما فعل لن يكون لديه الإمكانيات التى تجعله ينتج أفلاما، وهنا لا أقول إن الدولة يجب أن تنتج، ولكنى أطالبها بأن تدعم، وأن تكون بالفعل مؤمنة بأهمية دعم الصناعة، فمثلا وزارة الثقافة السعودية قررت مؤخرا إنشاء صندوق لدعم الأفلام بـ40 مليون ريال أى بما يعادل 200 مليون جنيها مصرى تقريبا، نحن لا نطالب بهذا الرقم، ولكننا نطالب بعودة الدعم الذى كانت تقدمه وزارة الثقافة لصناع الأفلام بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

علياء: لكى يقدم المهرجان تمويلا أكبر يجب أن يكون لديه شراكات أكثر، فالمهرجان لا يملك سيولة مالية لكى يدعم بها المشروعات، وإنما يتحقق ذلك عبر رعاة لديهم إيمان بأهمية الصناعة وضرورة استمرارها، ونتمنى أن يزيد هذا الدعم وهذا التشجيع لدعم عدد أكبر من المواهب التى تعمل على مشاريع لأفلام.

* الشروق: هل رقم 200 ألف دولار الذى يقدمه ملتقى القاهرة لصناعة السينما قادر على مساعدة المشاريع؟

ــ علياء: طموحنا أن تزيد القيمة المالية للجوائز عن هذا الرقم بالفعل، وما يطمئننا أنه فى زيادة، كان 120 ألف دولار فى الدورة 40، وارتفع إلى 200 ألف دولار فى الدورة 41، ونتمنى أن يزيد فى الدورة 42.

هناك ثقة بالفعل يتم بناؤها مع الرعاة عاما بعد عام، فى الدورة 40 لم يكن أحد يعرف ماذا نفعل وماذا سنقدم للصناعة، الأمر تحسن فى الدورة 41، وأصبح هناك رعاة يطلبون أن يكونوا جزءا من الملتقى، إيمانا منهم بصناعة السينما، ودعم مواهبها.

حفظى: قبل 3 سنوات كان ملتقى القاهرة لصناعة السينما يقدم حوالى 200 ألف جنيه مصرى، أما الآن فهو يقدم 200 ألف دولار بما يعادل 3 ملايين جنيه و200 ألف جنيه مصرى، وإذا أضفنا لهذا الرقم 100 ألف دولار التى ستقدم كدعم من منصة «فيو» وأعلن عنها بعد ختام الدورة 41، سيصل الرقم الذى ندعم به مشاريع الأفلام إلى 300 ألف دولار، أى أن الرقم سيصل إلى 4 ملايين جنيه و300 ألف جنيه مصرى تقريبا، وهذا رقم جيد بالنسبة لشباب الأفلام المستقلة، ويمكن أن يساعد ولو بجزء صغير فى إعطاء دفعة لأفلامهم، وبالمناسبة الدعم الذى يقدم من منصة «فيو» يمكن أن يساهم فى إنتاج 5 أفلام قصيرة.



ميريام: هذا الرقم كان إجمالى قيمة الجوائز التى قدمها الملتقى لمشاريع الأفلام فى الدورة 41، لكن «أيام القاهرة لصناعة السينما» المظلة الأوسع، قدمت لصناعة السينما المزيد من الخدمات بالورش والمحاضرات والضيوف الدوليين الذين منحوا خبرتهم للمحترفين الذين شاركوا فى هذه الدورة، وهذا يعنى أن الرقم الإجمالى الذى تم تقديمه لخدمة صناعة السينما أكبر من 200 ألف دولار بكثير.

ونحن فى مهرجان القاهرة لا نزال فى مرحلة البناء، وتقييم التجربة عادة لا يكون نظرى، وإنما يظهر عمليا بعد عدة أشهر وربما أكثر من سنة، لأنه مرتبط بتتبع رحلة الأفلام التى تبدأ فى مهرجان القاهرة، وما يتم تنفيذه منها، لكن ما يمكن حسابه وقت المهرجان هو الفرص التى يحققها الملتقى وأيام القاهرة لصناع الأفلام فى مقابلة الموزعين والمنتجين والخبراء الدوليين، والتى وصلت فى الدورة 41 إلى 175 لقاء فرديا خلال 3 أيام وهو رقم كبير جدا، لا يمكن أن يتاح خارج مهرجان القاهرة.

أيضا عندما نجد أن هناك حوالى 12 دولة تقدمت للمشاركة بمشاريع فى الملتقى، فهذا يعنى أن الملتقى له تأثير إيجابى، ويصل إلى صناع السينما فى كل العالم العربى، بدليل أنه كان من بين المشاريع المتقدمة واحد من دولة اليمن برغم ما تمر به من ظروف صعبة، وكذلك من السعودية والسودان وهى دول قبل 5 سنوات لم يكن اسمها يذكر فى أى مناسبة سينمائية.

وحتى إذا لم يتم قبول بعض المشاريع، فهذا كان مؤشرا أن صناع السينما فى العالم العربى أصبحوا مهتمين بالمشاركة فى الملتقى، وأنه أصبح لديه سمعة جيدة، ودور أساسى فى حركة صناعة السينما بالعالم العربى.

ميريام تضيف: الدورة 41، شهدت تنوعا فى الرعاة الداعمين للمهرجان، البعض يؤمن بالفعل أن له دورا فى دعم الصناعة حتى لو بأرقام قليلة، وهناك نوع ثان يريد أن يدخل هذه السوق ويكون جزءا من الصناعة، ومهرجان القاهرة يفتح لهؤلاء الباب لدخول السوق بالفعل، وكان لدينا فى الملتقى بالفعل شركة إنتاج تبدأ عملها فى السوق، تشارك بجائزة فى الملتقى هذا العام، وعندما تحدثت مع مديرها فى نهاية الدورة قال إنه فى العام المقبل سيشارك فى المهرجان بفيلم، وهذا يعنى أن المهرجان منحه خبرة مراحل صناعة السينما.

* الشروق: هل الشراكة مع منصة «فيو» لتمويل أفلام قصيرة مصرية بـ100 ألف دولار ستكون بداية لتنفيذ فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما على مدار العام؟

ــ علياء: نحن نفكر فى هذا الاتجاه منذ الدورة 40، نريد أن تقام أيام القاهرة لصناعة السينما على مدار العام، ولا تقتصر فعالياته على 5 أيام فقط فى كل دورة لمهرجان القاهرة، نريد أن ننظم ورشا وندوات ومحاضرات لخبراء دوليين للمساهمة فى تطوير الصناعة، ولكن تنفيذ هذه الفكرة يحتاج إلى تمويل كبير ومستمر، لأن الأمر مكلف.

ونحن فى مهرجان القاهرة نعتبر التعاون مع منصة «فيو» مجرد بداية، فرقم 100 ألف دولار، سيساعد فى إنتاج ثلاثة أفلام على الأقل، وقد فتحنا الباب أمام الموهوبين المصريين ليتقدموا بأفلامهم حتى نهاية يناير، وستعلن نتائج الدعم خلال الربع الأول من عام 2020، ونسعى لتنفيذ مبادرات أخرى شبيهه لخدمة الصناعة.

* الشروق: لكن اذا كان المهرجان يسعى للتأكيد على دوليته لماذا يحصر الدعم للأفلام العربية فى الملتقى وللأفلام المصرية من خلال شراكته مع منصة «فيو»؟

ــ شوقى: لا يوجد تعارض بين دولية أى مهرجان وبين تركيز أنشطته الخاصة بالصناعة على منطقته، وهناك نماذج فى العالم تكتسب قوة وقيمة من الدور التى تلعبه فى دعم وتسويق صناعتها المحلية، منها مهرجان «بوسان» أكبر سوق ودعم للسينما الآسيوية، ومهرجان «مار ديل بلاتا السينمائى الدولي» الذى يقوم بنفس الدور لدول أمريكا اللاتينية، لأن مثل هذه المهرجانات تحولت إلى نقطة لكل ما تريد معرفته عن صناعة السينما فى المنطقة التى تتواجد فيها، وهذا ما نسعى لتحقيقه فى مهرجان القاهرة بأن يكون نقطة التقاء للسينما العربية، ولكل من يريد التعرف عليها من العالم.

ولا يجب أن نبحث عن مقارنات وهمية مع المهرجانات الكبرى مثل «كان» و«برلين»، فهى لديها حجم حضور ضخم من صانعى أفلام وإعلام، وتمويل يسمح لها بدعم العالم كله، وبالتالى الأفضل أن يكون المهرجان مهما فى منطقته، وعندما يتحقق ذلك يأخذ المهرجان أهميته دوليا بشكل تلقائى.

علياء: نحن لا نقصد بقصر الدعم على الأفلام العربية والمصرية، أننا نتحيز لأنفسنا، ولكننا ندعم مشاريع المنطقة لأنها ليس لديها فرص كثيرة للخروج للنور مثل نظيرتها فى أوروبا والعالم، نحن فى أيام القاهرة نحاول أن نقوم بدور فى دعم السينما العربية، بعد إغلاق مهرجانى أبوظبى ودبى اللذين كانا يقدمان كثيرا من الدعم للصناعة.

وحجم التمويل المتوافر يتحكم فى تحديد النطاق الذى تدعمه، فملتقى القاهرة، يقدم دعما لمشاريع الأفلام العربية، وعندما توصلنا لشراكة مع منصة «فيو» تم توجيه الدعم للأفلام القصيرة المصرية، لكن نتمنى أن تتوافر مبالغ أكبر ليس لتمويل مشاريع أكثر، ولكن ليزيد الدعم الذى يحصل عليه المشروع الواحد، ليكون مساعدة حقيقية للمخرج فى صناعة فيلمه.

لكن هذا لا ينفى أننا فى «أيام القاهرة» نريد أن ننفتح أكثر على إفريقيا، نريد أن نتوسع ويكون التواصل أكبر مع دول القارة التى ننتمى إليها، كما نفعل مع عالمنا العربى.

يضيف شوقى: أنا كمسئول عن الإدارة الفنية، يهمنى دعم السينما العربية، لأنها تنتج سنويا حوالى 80 فيلما، منها 25 تقريبا صالحة للتداول والوصول للعرض فى المهرجانات الدولية، فكلما أصبحت كمهرجان على علاقة طيبة بعدد أكبر من هذه الأفلام أو ساهمت فى خروجها للنور، تكون فرصتنا أكبر فى الحصول على بعضها فى دوراتنا التالية.

وفى كل الأحوال، علينا أن نكون واقعيين، فالدعم الذى يقدمه المهرجان 10 أو 20 ألف دولار، إذا حصل عليه مخرج عالمى كبير لن يفيده بشيء، ولن يساعده على إنجاز فيلمه، كما لن يلزمه بالعودة للمهرجان، أما المخرج العربى فهذا المبلغ يمكن أن يساعده بالفعل فى إنجاز فيلمه وخروجه للنور، وبالتالى هنا الدعم يذهب لمن يستحق، ومن يستفيد منه.

وبالمناسبة المهرجانات الكبرى، هى نفسها بدأت تخصص «كوتة» لدعم الصناعة فى المناطق التى لا يوجد فيها تمويل كاف، ومنها العالم العربى.

* الشروق: هل الأفلام التى تشارك فى الملتقى تعطى المهرجان الأولوية عندما يطلبها؟

ــ شوقى: المهرجان لا يعطى مبالغ تسمح له بأن يشترط على الفيلم أن يمنحه حق عرضه الأول، وفى المقابل الإدارة الفنية غير ملزمة بأن تحصل على فيلم حصل على دعم من «الملتقى» لأنها قد تجد ما هو أفضل منه، ولكن ما يحدث أن بعض المخرجين يعرفون قدر مهرجان القاهرة ويشعرون بالامتنان تجاهه، ويعطونه العرض الأول كما حدث مثلا مع الفيلم اللبنانى «بيروت المحطة الأخيرة» الذى اختار أن يكون عرضه الأول فى القاهرة.

