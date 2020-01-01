 عقد جلسة طارئة للبرلمان التركي غدا لمناقشة إرسال قوات إلى ليبيا - بوابة الشروق
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عقد جلسة طارئة للبرلمان التركي غدا لمناقشة إرسال قوات إلى ليبيا

البرلمان التركي
البرلمان التركي
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 1:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 1:40 م



تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، غدا الخميس، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأنه من المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش).

وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت.

وكان البرلمان التركي قد دخل - عقب مداولات الموازنة - في عطلة رسمية بدأت في 21 من ديسمبر الماضي، وتستمر حتى السابع من ديسمبر من عام 2020.


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