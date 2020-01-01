





وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، المديريات في المحافظة، بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة في كل مديرية.

وأعلن مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج هشام أبو زيد، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 3020 عاملا غير منتظم، بإجمالي مليون و510 آلاف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال أبو زيد إنه تم صرف منحة مواليد لـ34 عاملا، ومنحة الزواج لـ5 عمال، ومنح للوفاة لـ6 عمال، والرعاية الصحية لعمليات جراحية لـ4 عمال، وذلك وفقا للضوابط والشروط الواردة بالرعاية الصحية والاجتماعية بلائحة العمالة غير المنتظمة 62 لسنة 2019.

وأوضح أنه تنفيذا لتكليفات وزير القوى العاملة بسرعة الانتهاء من التحول الرقمي بداية أبريل القادم وإيجاد حلول لمعوقات تنفيذ الربط الكامل للمديرية ومكاتبها، تم عقد اجتماع مع مدير مركز المعلومات بالمديرية ومسئولي الدعم الفني بالإنتاج الحربي ومدير الإدارة المالية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير شئون المناطق؛ لبحث كل المعوقات والعمل على إزالتها سواء كان عن طريق توفير الأجهزة أو إصلاح وصيانة لبعضها عن طريق المتوفر بند التجهيزات وبند الصيانة بميزانية المديرية، وتدريب العاملين بالمكاتب والإدارات لضمان تنفيذ الربط الكامل والتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير عاجل يوضح ما تم إنجازه وكيفية التغلب على المعوقات، والتأكيد على إتمام التحول الرقمي كاملا قبل أول أبريل القادم.