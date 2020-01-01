العمليات المشتركة في العراق تعلن انسحاب جميع المحتجين من أمام السفارة الأمريكية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، انسحاب جميع المحتجين من أمام السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد، مؤكدة أن القوات الأمنية العراقية قامت بتأمين محيط السفارة بالكامل.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء - "شهد محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد، احتجاجات واعتصام من قبل المحتجين أمس الثلاثاء، واستمرت حتى اليوم، وتخللتها حالات حرق وكسر أبواب وزجاج الاستعلامات الرئيسيّة للسفارة".

وأضاف البيان، "بناء على التزامات العراق في حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات الدول داخل الأراضي العراقية، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتأمين وحماية السفارة والموظفين العاملين فيها، كما دعا المتظاهرين والمعتصمين الغاضبين للانسحاب من محيطها وإنهاء الاحتجاجات والاعتصام وأن رسالتهم وصلت، وعليه جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل".

وبدء الانسحاب التدريجي للمعتصمين من أمام السفارة على خلفية دعوة هيئة الحشد الشعبي لهم بالانسحاب من قرب السفارة احتراماً لقرار الحكومة العراقية، معتبرة أن "رسالتهم قد وصلت".

وكانت مراسم شعبية أقيمت أمس الثلاثاء وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد الماضي، فيما اقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة احتجاجا على ذلك القصف.