رئيس وزراء سنغافورة:نجحنا في تجنب الركود خلال 2019

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، أمس الثلاثاء، في رسالة إلى الشعب بمناسبة العام الجديد، إن سنغافورة نجحت في تجنب ركود الاقتصاد خلال 2019 لكن الاقتصاد نما بوتيرة أقل كثيرا مما هو مطلوب مع احتمال استمرار التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن موازنة العام الجديد ستدعم الشركات من أجل زيادة الإنتاجية وبناء قدرات جديدة، مضيفا أن الحكومة ستساعد الموظفين في المستويات الوسيطة على المحافظة على وظائفهم أو الالتحاق بوظائف جديدة، في الوقت الذي سيتم فيه تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد لحماية الفقراء والمسنين والفئات الضعيفة في المجتمع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اقتصاد سنغافورة الذي يعتمد على التجارة بدرجة كبيرة عانى في منتصف العام الحالي من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتتوقع مؤسسة النقد في سنغافورة (البنك المركزي) تحسنا طفيفا في أداءالاقتصاد خلال العام الجديد، مع استمرار الحالة الجيدة لقطاع الخدمات والتحسن الطفيف في قطاع الإلكترونيات.

وقال رئيس الوزراء في خطابه إن مواطني سنغافورة "يشعرون بالقلق بشأن حالة العالم. كما أن لدينا أسبابا للقلق في الداخل ، لكن علينا مقاومة إغراء الانكفاء على الداخل.. سنغافورة المنكفئة على نفسها لا تستطيع البقاء".